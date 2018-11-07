Пострадавшие в керченском политехе начали получать деньги из федерального бюджета

Власти Крыма начали выдавать компенсации из федерального бюджета пострадавшим при нападении на Керченский политехнический колледж. Выплаты получили восемь человек, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты Крыма.

«По состоянию на 6 ноября 2018 года выплаты проведены четырем гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, и четырем гражданам, получившим вред средней тяжести, по 400 тысяч рублей на пострадавшего на общую сумму 3,2 млн рублей», – говорится в сообщении. Всего из резервного фонда правительства РФ поступило 38,8 млн рублей. Из резервного фонда Совета министров Крыма – 46 млн рублей.

Как писал «Новый День», на днях власти республики рапортовали о завершении выплат пострадавшим при нападении на политех из резервного фонда Крыма. Семьи погибших получили по 1 млн рублей из бюджета республики.

Напомним, 17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял учащихся и преподавателей своего учебного заведения и привел в действие самодельное взрывное устройство. Затем он покончил с собой в помещении библиотеки. В результате стрельбы и взрыва в колледже погиб 21 человек, включая нападавшего.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 07.11.18

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