В Кремле прокомментировали ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим в керченской бойне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на медийный шум вокруг выплат пострадавшим в Керчи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее в СМИ появились сообщения о том, что семье одной из пострадавших не выплачена установленная распоряжением правительства компенсация в 500 тысяч рублей.

«Здесь существует уже принятое и местными, и федеральными властями решение, даны все необходимые поручения от президента, они, собственно, были даны в день события. Естественно, это контролируется по линии контрольного управления», – сказал Песков и добавил, что в настоящее время «каких-то тревожных сигналов нет на этот счёт».

Сегодня власти Крыма сообщили, что все пострадавшие во время нападения на Керченский политехнический колледж получили выплаты из бюджета Крыма по 500 тыс. рублей. Всего на компенсации 52 раненым было направлено 26 млн рублей, отметила заместителя министра труда и соцзащиты республики Елена Лось.

Ранее, крымские власти назвали общую сумму для выплаты жертвам керченской бойни. Она составила 43 миллиона рублей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.18

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