Власти Крыма отчитались о выплатах пострадавшим в керченском политехе

Все пострадавшие во время нападения на Керченский политехнический колледж получили выплаты из бюджета Крыма по 500 тыс. рублей. Всего на компенсации 52 раненым было направлено 26 млн рублей, сообщила заместителя министра труда и соцзащиты республики Елена Лось.

По словам замминистра, пострадавшим также положена материальная помощь из федерального бюджета, размер которой будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранений. «Все выплаты пострадавшим из республиканского бюджета (по 500 тысяч рублей) завершены. Последняя выплата прошла сегодня утром для девушки, с которой не было связи. Я это точно знаю, потому что нахожусь в Москве и сама отрабатывала документы для этой пострадавшей» – приводит слова замминистра РИА «Новости».

Ранее власти Крыма выплатили по 1 миллиону рублей семьям 20 погибших в керченском колледже. Как писал «Новый День», 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали 67 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Керчь, Иван Гридин

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