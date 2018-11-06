Из больниц Крыма выписали еще трех пострадавших в керченской бойне

Из крымских больниц выписали еще трех пострадавших во время атаки на Керченский политехнических колледж.

По данным минздрава Крыма, по состоянию на утро вторника, 6 ноября, в медучреждениях полуострова остаются 7 пострадавших при нападении на учебное заведение, пятеро из них – подростки. Их здоровье врачи оценивают как состояние легкой степени тяжести, сообщается на сайте ведомства. Двое взрослых находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Изначально в крымские больницы были госпитализированы 26 пострадавших. Ранее крымский минздрав сообщал, что в лечебных учреждениях полуострова на данным на утро 2 ноября оставалось 10 пострадавших, одного раненого перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, в минувшую пятницу власти Крыма объявили, что все пострадавшие в керченском колледже получили выплаты из бюджета республики по 500 тыс. рублей. Всего на компенсации 52 раненым было направлено 26 млн рублей. Ранее власти Крыма выплатили по 1 миллиону рублей семьям 20 погибших во время нападения на колледж.

Атаку на Керченский политехнический колледж студент четвертого курса учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Занятия в колледже были возобновлены с 23 октября. Часть учащихся после трагедии решила перевестись в другие учебные заведения.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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