Был одержим жаждой мести: составлен психопортрет керченского убийцы

Профессор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, декан факультета психологии Евгений Черный составил психологический портрет керченского убийцы.

Специалист полагает, что у четверокурсника политеха Владислава Рослякова была низкая самооценка, которая зачастую маскируется в самоуверенность, он испытывал отверженность и был зациклен на жажду мести.

Эксперт в комментарии отметил, что, несмотря на то, что устроивший бойню в учебном заведении учащийся ни с кем не общался и вел себя тихо и спокойно, «внутри него зрел внутренний взрыв». По словам психолога, Росляков «застрял на цели совершить что-то страшное и отомстить», а поводом для мести мог быть любой пустяк, сообщает РИА «Новости».

Специалист добавил, что юный убийца «застрял на цели совершить что-то страшное и отомстить», и потому был нелюдим и вел скрытный образ жизни, готовясь к преступлению.

Как сообщал «Новый День», нападение на Керченский политехнический колледж студент учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Занятия в колледже были возобновлены с 23 октября. Часть учащихся после трагедии решили перевестись в другие учебные заведения.

Добавим, что основную часть убитых Росляковым похоронили 19 октября на городском кладбище. Власти заявляли, что убийцу похоронят отдельно от жертв. Дата похорон Рослякова остается неизвестной. Его тело все еще находится в морге.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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