Крымским подросткам залезут в головы без согласия родителей

В образовательных учреждениях Крыма введут психологическое наблюдение за учащимися с последующим принудительным обследованием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева.

Детский омбудсмен выразила недовольство тем, что родители категорически отказываются реагировать на рекомендации со стороны и направлять своих детей на обследование к психологам.

«Мы опять возвращаемся к тому, что наши дети самые идеальные и правильно нами воспитанные, они полностью адекватные и не жестокие по отношению к своим одноклассникам, поэтому отказываются от исследований. И действительно, когда-то это было право родителей и несовершеннолетних, однако сейчас мы считаем это необходимым.

Мы считаем, что на сегодняшний день будет правильно, если мы исключим эту добровольность и обяжем родителей обеспечить такие комиссии для того, чтобы они четко понимали ситуацию и не строили иллюзий», – цитирует Клюеву РИА Новости.

Омбудсмен заверила, что принудительное общение с психологами не приобретёт массовый характер: за основу будет взят индивидуальный подход. При этом, Клюева не уточнила критерии отбора «неблагонедёжных».

Пока родителям остаётся лишь гадать, кто и по каким признакам определит, что их детей пора направить на комиссию для прохождения психологических бесед. Стоит ли беспокоиться родителям слишком активных подростков или, наоборот, замкнутых, – стоящих на учёте в полиции или просто вызвавших подозрение одноклассников, учителей, администрации.

Как известно, устроившего бойню в керченском колледже Владислава Рослякова характеризовали как «тихого и спокойного студента».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.11.18

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