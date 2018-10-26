Керченский убийца собирался сжечь колледж после бойни

Керченский убийца Владислав Росляков перед нападением на политехнический колледж смоделировал на компьютере место будущей бойни, унесшей жизни 20 человек. Кроме того, у него в сумке, помимо патронов к ружью и десятка самодельных бомб, обнаружили «коктейль Молотова».

Следствие допустило, что молодой человек планировать сжечь учебное заведение после атаки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По их данным, перед массовым убийством 18-летний студент дома на компьютере сделал схему колледжа, использовав скриншот с экрана одной из своих любимых компьютерных игр Doom. Убийца наложил на изображение схематические рисунки коридоров и помещений родного учебного учреждения. Эту электронную модель нашли на флешке в его сумке. Сейчас следователи устанавливают, совершал ли Росляков убийства, ориентируясь на данную схему.

Представители следственной группы также изучили интернет-контакты убийцы и выяснили, что он посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. Примечательно, что своем Telegram студент использовал в качестве аватарки фото маньяка Анатолия Оноприенко, убившего за семь лет 52 человека. Убийца получил пожизненный срок и умер в житомирской тюрьме в 2013 году. Свой аккаунт в твиттере Росляков назвал «Хочу умереть».

Кроме того, считает следствие, Росляков был знаком с украинскими экстремистам (в онлайн-режиме играл с ними в Doom и другие шутеры) и в переписке с ними интересовался изготовлением бомб, пишет издание.

В числе самым частых поисковых запросов убийцы значились «дробовик», «террор», «террорист», «Сайга», «охолощенный, переоборудование», «ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.) казни». Также Росляков смотрел в интернете видео с изображением различных расправ, к примеру, расчленения людей.

Источники газеты в силовых структурах отмечают, что пока нет никаких сведений о том, что убийца был связан с почитателями бойни в американской школе Колумбайн. Однако последние сейчас называют Рослякова чуть ли не своим кумиром, который может стать, как опасаются в российских спецслужбах, объектом их подражания, пишет «Ъ».

Ранее сообщалось, что на флешке керченского убийцы нашли сотни инструкций по изготовлению взрывчатки.

Как сообщал «Новый День», нападение на колледж студент учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Занятия в колледже были возобновлены с 23 октября. Часть учащихся после трагедии решили перевестись в другие учебные заведения.

Москва, Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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