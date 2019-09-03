В Керчи пообещали открыть памятный знак жертвам прошлогодней трагедии и не открыли

Власти Керчи попали в неудобную ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 августа глава города Сергей Бороздин сообщил на своей странице в Facebook, что у Керченского политехнического колледжа начались работы по установке памятного знака жертвам трагедии, разыгравшейся 17 октября 2018 года. Тогда студент четвёртого курса Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали.

«Наш долг увековечить память жертв произошедшего события», – написал Бороздин и сообщил: «Открытие памятного знака жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже запланировано на 2 сентября».

В назначенный день некоторые керчане пришли к колледжу: «Пришли люди почтить память к Политеху – и что? Ничего нет», – рассказывают горожане. Иными словами, никакого знака нет. К слову, сам Бороздин к этой теме в своем Facebook больше не возвращалс и о том, что объявленное мероприятие не состоится, тоже не сообщал.

В истории с колледжем керчане критикуют городскую власть не только за безответственные заявления. Для того, чтобы установить памятный знак на территории учебного заведения спилили деревья. Но о компенсационных высадках власти не заикнулись и даже на прямой вопрос – будут ли высажены новые деревья – не ответили.

«У нынешнего главы администрации все дела решаются через спил деревьев», – возмущаются горожане.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 03.09.19

Главу Крыма уличили в невыполнении обещаний. / На Украине испугались создавать даже анти-русский русскоязычный телеканал. / Главная сваха России отказалась искать нового мужа Наталье Поклонской. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»