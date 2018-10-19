Отец керченского убийцы рассказал, что сгубило сына (ФОТО)

Отец 18-летнего студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в стенах своего учебного заведения, Игорь Росляков в интервью после трагических событий рассказал о сыне и назвал обстоятельства, которые сподвигли подростка на бойню.

По словам мужчины, сын с матерью последние 8 лет жили отдельно от него. «Мама его была свидетелем Иеговы», – отметил Росляков-старший. Ранее СМИ сообщали, что мать стрелка, работающая санитаркой в онкодиспансере Керчи, была связана с запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Отец керченского стрелка, фото: телеграм-канал Mash

Отец студента рассказал со слов его одногруппников, что его сын был замкнутым, ни с кем не дружил, увлекался компьютером, что, как полагает мужчина, привело его к такому финалу. «Это все интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я – православный верующий. Дьявол, больше ничего», – сказал Росляков-старший в интервью телеграм-каналу Mash.

Мужчина добавил, что его сын, когда был ребенком, «занимался только детской литературой, хомячками, морскими свинками, какими-то крысками декоративными, выращивал их, машинками детскими».

Он при этом признался, что, несмотря на устроенную сыном бойню, любит его. «Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертвый – я его люблю. Он мой кровинушка, мой родной сынок. Я мечтал о нем», – заявил отец керченского убийцы.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что мать стрелка запрещала сыну общаться с друзьями, потому что, как считала женщина, они могут научить подростка плохому. Долгое время отказывала сыну в покупке компьютера. Когда женщина общалась с педагогами в школе, они советовали приобрести компьютер для сына. Компьютер купили, но, как отмечалось, проблем с социализацией тинейджера это не решило.

Соседка Рослякова-старшего, в свою очередь, рассказывала, что отец убийцы на пенсию покупал алкоголь и нередко буянил. По ее словам, сын часто посещал отца.

Как сообщал РИА «Новый День», днем 17 октября Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами, в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем открыл стрельбу из ружья по всем, кто попадался на его пути. После нападения он покончил с собой. Жертвами бойни стали 15 студентов и 5 сотрудников колледжа. Пострадали около 50 человек. Во время атаки на Рослякове была белая футболка с надписью «Ненависть».

Изначально следствие рассматривало версию теракта, но позже переквалифицировало уголовное дело на статью о массовом убийстве. Мотивы преступления устанавливаются. Правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что студент не мог организовать взрыв и стрельбу в одиночку. По его словам, следователи сейчас устанавливают, кто его готовил к этому преступлению.

Сегодня Следственный комитет опубликовал видео осмотра здания и территории колледжа

На лестнице и полу холла и столовой видны следы крови и осколки разбившихся окон, в стенах и мебели – следы от пуль. Один из следователей сообщил, что в ходе расследования трагедии подняты все личные дела Рослякова-младшего: с военкомата, со школы, с техникума. «Допрошено его окружение. Ребят в окружении немного, потому что у него не было друзей», – отметил он.

Керченский колледж после нападения, фото и скриншот видео СКР

Сегодня более 20 тысяч жителей Керчи пришли на площадь Ленина в Керчи, чтобы попрощаться с погибшими в результате нападения на колледж.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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