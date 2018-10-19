В Керчи тысячи людей пришли попрощаться с жертвами массового убийства

На площади Ленина в Керчи проходит церемония прощания с жертвами массового убийства в Керченском политехническом колледже. Рядом со специальными местами для прощания с каждым из погибших установлены фотографии жертв трагедии. За ними установлены венки, стоят военные и курсанты морских училищ города. На площади собрались тысячи людей.

Фото: здесь и далее скриншот с видео RT

Полицейские огородили периметр и охраняют его, дежурят бригады скорой медицинской помощи. Государственный флаг приспущен. На большом плазменном экране горит свеча, выведена надпись «Керчь 17.10.2018». Священнослужители проводят траурный молебен.

Память погибших почтут минутой молчания. В полдень тела погибших перевезут на городское кладбище для захоронения. По словам секретаря Феодосийской епархии Иоанна Копылова, отпевание погибших в ходе атаки на политех пройдет у храма Иоанна Предтечи. Большинство погибших похоронят в Крыму, четверых – в Краснодарском крае. Студент из Челябинска Егор Перепелкин будет похоронен на родине. Похороны на Кубани состоятся 20 октября.

На время траурных мероприятий движение по улицам Керчи ограничено, частично изменены маршруты движения пассажирского транспорта. Панихиды в память о погибших также проводятся в нескольких регионах России.

Как писал «Новый День», днем 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. От рук убийцы погибло 20 человек, сам стрелок покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «массовое убийство общеопасным способом».

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 19.10.18

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