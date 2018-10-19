В Керчи похоронили погибших в бойне в колледже

В Керчи похоронили погибших при нападении на политехнический колледж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония погребения прошла на городском кладбище. На похоронах присутствовало почти 2 тысячи человек.

До похорон в центре Керчи прошли траурные мероприятия. В церемонии прощания с погибшими по оценкам наблюдателей приняли участие более 30 тысяч человек. Нескольких жертв трагедии похоронят в других регионах России, по желанию родственников погибших.

Между тем, количество пострадавших во время бойни выросло – в горбольницу Керчи обратились еще два человека, девушка и женщина. По оценке медиков, состояние женщины – средней степени тяжести, девушки – удовлетворительное.

Всего по данным Минздрава в больницах Крыма проходят лечение 22 человека, еще 23 пострадавших доставили в медучреждения на материковой части России.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении, где учился на четвертом курсе. Подорвал самодельную бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам, после чего покончил собой – его тело было найдено в библиотеке. В списке погибших из-за событий в техникуме – 21 человек.

Росляков будет похоронен отдельно от своих жертв, после проведения необходимых экспертиз.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 19.10.18

Отец керченского убийцы рассказал, что сгубило сына (ФОТО). / Погиб бывший министр финансов Крыма. / Военные продолжают поиски исчезнувших в Азовском море лётчиков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»