Жертв бойни в Керчи похоронят на центральной аллее городского кладбища

На городском кладбище в Керчи сегодня похоронят 16 жертв бойни в политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», похороны начнутся после траурных мероприятий, которые проходят на центральной площади Керчи.

Местом погребения выбрана центральная аллея. Накануне один из погибших по мусульманскому обычаю был похоронен в Ленинском районе. Тела еще трех жертв будут погребены в других регионах, откуда погибшие родом.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении, где учился на четвертом курсе. Подорвал самодельную бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам, после чего покончил собой – его тело было найдено в библиотеке. В списке погибших из-за событий в техникуме – 21 человек. Более 50 пострадали.

В администрации Керчи опровергли информацию о том, что Росляков будет похоронен в секторе для безродных. Власти подтвердили, что убийцу похоронят отдельно от жертв, но его родственники смогут сами выбрать место для погребения. Сейчас специалисты проводят экспертизы и выясняют, был ли Росляков под воздействием алкоголя и наркотиков во время нападения.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 19.10.18

Керченский убийца посещал Украину – следствие выясняет причины поездок. / На Украине ввели уголовное наказание за посещение Крыма. / Крымского вице-премьера отправили за решётку на два месяца. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»