Керченский убийца перед атакой на колледж пересматривал видео со стрельбой в школах

Мать 18-летнего студента Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, сообщила, что за несколько дней до нападения сын начал пересматривать видеоролики, запечатлевшие резонансные случаи стрельбы в различных учебных заведениях. Такие показания женщина дала в ходе допроса следователями, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, мать поинтересовалась у сына, зачем он смотрит такое страшное видео, на что получила ответ – просто так. Такое объяснение удовлетворило женщину, не вызвав у нее тревоги.

Отмечается, что в день массового убийства юный стрелок дождался, пока мать уйдет на работу, после чего пошел с оружием и самодельными взрывными устройствами в колледж.

Ранее сегодня сообщалось, что родителей керченского стрелка оштрафуют на 500 рублей. Сотрудники полиции оформили протокол об административном правонарушении за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», рассказал источник «Известий». Он отметил, что документ передадут родителям после похорон.

Соседка отца Рослякова, в свою очередь, рассказала, какой была семья подростка. По словам женщины, мать с сыном после развода жили отдельно от отца. Отец стрелка, по словам женщины, на полученную пенсию покупал алкоголь и нередко буянил, передает «Рен ТВ». Она отметила, что сын часто приходил к отцу.

Телеграм-каналы сообщают со слов другой соседки семьи убийцы, что подросток в школьные годы издевался над кошками.

Как сообщал «Новый День», днем 17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья по всем, кто попадался на его пути. После атаки он покончил с собой. В ходе бойни погибли 15 студентов и 5 сотрудников колледжа. Пострадали около 50 человек.

Помещение столовой колледжа после взрыва, устроенного Росляковым. Фото: телеграм-канал Mash

Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью о массовом убийстве. Мотивы преступления устанавливаются. Правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, студент не мог организовать взрыв и стрельбу в одиночку. По его словам, следователи сейчас устанавливают, кто его готовил к этому преступлению.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай», счел трагедию результатом глобализации. «Это, судя по всему, результат глобализации… В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы», – отметил глава государства.

Путин наполнил об известных трагедиях со стрельбой в школах США. «Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают… Молодые люди хватают этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», – отметил президент. Путин в связи с этим констатировал, что такие страшные случаи говорят о том, что в России и в мире в целом не создается «интересный и полезный контент» для молодежи, который помог бы уберечь молодых людей от совершения тяжелых преступлений.

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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