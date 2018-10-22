Студентов не пускают в общежитие, где жил керченский убийца: идут обыски

Студентов Керченского политехнического колледжа не пускают в общежитие при учебном заведении – в нем прожил весь прошлый учебный год устроивший бойню 18-летний Владислав Росляков. В настоящее время в общежитии работают следователи. Об этом сообщил один из студентов керченского политеха в комментарии «Московскому комсомольцу». По его словам, учащихся не пускают в общежитие даже для того, чтобы забрать вещи.

Собеседник газеты рассказал, что Рослякову разрешили поселиться в общежитии из-за семейных обстоятельств. Он предположил, что стрелок, проживающий с матерью в небольшой комнате, мог пожаловаться руководству колледжа на стесненные домашние условия, и оно решило помочь студенту. Росляков жил в двухкомнатном номере с тихим и незаметным, как он, парнем, сообщил студент, проживающий в соседней комнате. По его словам, они соблюдали порядок, не шумели. «Он (Росляков – прим. ред.) с соседями не особо общался. На совместных мероприятиях или днях рождения студентов я его не видел. Он по своей программе жил, сторонился людей. Утром уходил, вечером возвращался. И все молча», – поведал учащийся колледжа.

Вернувшимся после выходных проживающим в общежитии студентам представители учебного заведения сообщили, что общежитие временно закрыто, но причину не уточнили. По словам собеседника «МК», сейчас в общежитии работают следователи СКР. Как долго продлятся следственные действия, неизвестно: студентам сказали ждать распоряжения директора колледжа.

Как сообщал «Новый День», днем 17 октября Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж, где он учился на четвертом курсе. Студент подорвал самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу по всем встречным, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 человека пострадали. После нападения занятия в учебном заведении были приостановлены. Изначально планировалось, что колледж возобновит работу с 22 октября. Однако власти решили перенести дату, с пострадавшими продолжают работать психологи.

По последним данным крымского минобра, колледж возобновит работу во вторник, 23 октября. Занятия будут проходить в соседнем корпусе, а не в том, где произошли взрыв и стрельба, в укороченном режиме.

Также сообщается, что у Рослякова были, по предварительным данным, «психические отклонения». Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых кругах, к такому выводу пришли правоохранители на основании предварительного анализа его поведения, в том числе основанного на словах знакомых, учителей и характеристиках. Источник при этом отметил, что стрелок на учете у психиатра никогда не состоял. Окончательные выводы будут сделаны по итогам посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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