В Керчи открылся колледж, где произошло массовое убийство студентов и преподавателей

В политехническом колледже в Керчи, где было совершено массовое убийство, возобновлены занятия.
Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма, уточнив, что речь пока не идет о полноценном учебном процессе.
«Нагрузка будет постепенно нарастать. Учебные планы скорректированы таким образом, чтобы возобновление учебно-воспитательного процесса стало более комфортным и мягким», – рассказали в министерстве, добавив, что учебное заведение находится под охраной.
Перед тем как пустить в здание, у студентов проверяют документы, проводят тщательные досмотры.
Напомним, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков днем 17 октября устроил нападение на учебное заведение, с подрывом взрывного устройства и расстрелом преподавателей и других учащихся, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, насчитывается как минимум 73 пострадавших.
По официальной версии Росляков действовал в одиночку. Однако в это поверили не все керчане: некоторые родители на следующий день после трагедии побоялись отправлять детей в школьные и дошкольные учреждения.
Также было опубликовано видео с событиями в колледже во время бойни, где журналисты заметили человека, который контактировал с убийцей, и допустили, что это мог быть сообщник Рослякова. Позже видео было удалено.
Керчь, Леонид Маковецкий
Керчь. Другие новости 23.10.18
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