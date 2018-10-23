В Керчи открылся колледж, где произошло массовое убийство студентов и преподавателей

В политехническом колледже в Керчи, где было совершено массовое убийство, возобновлены занятия.

Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма, уточнив, что речь пока не идет о полноценном учебном процессе.

«Нагрузка будет постепенно нарастать. Учебные планы скорректированы таким образом, чтобы возобновление учебно-воспитательного процесса стало более комфортным и мягким», – рассказали в министерстве, добавив, что учебное заведение находится под охраной.

Перед тем как пустить в здание, у студентов проверяют документы, проводят тщательные досмотры.

Напомним, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков днем 17 октября устроил нападение на учебное заведение, с подрывом взрывного устройства и расстрелом преподавателей и других учащихся, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, насчитывается как минимум 73 пострадавших.

По официальной версии Росляков действовал в одиночку. Однако в это поверили не все керчане: некоторые родители на следующий день после трагедии побоялись отправлять детей в школьные и дошкольные учреждения.

Также было опубликовано видео с событиями в колледже во время бойни, где журналисты заметили человека, который контактировал с убийцей, и допустили, что это мог быть сообщник Рослякова. Позже видео было удалено.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 23.10.18

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