Керчане не верят официальной версии про «убийцу-одиночку» и не хотят вести детей в школы и детсады

После вчерашней трагедии в Керченском политехническом колледже керчане боятся отправлять детей в школьные и дошкольные учреждения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативная группа керченских родителей еще накануне обратилась к городским властям с просьбой перенести каникулы, «так как и дети, и родители напуганы случившимся».

Ответ керченских чиновников пока неизвестен. Вечером 17-го октября глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что в 21-й школе и 20-ти детских садах Керчи будут дежурить по 2 сотрудника Росгвардии, однако родители свое решение уже приняли: «Почти весь наш класс остается дома». Жители города, пока не оправившиеся от шока, боятся серии «терактов» в других учебных учреждениях Керчи.

Как рассказала «Новому Дню» мама керченского восьмиклассника, официально уроки в школах 18-го числа не отменяли, однако «неофициально разрешили не приходить».

«До понедельника посидит дома. Мало ли что еще найдут», – объяснила керчанка.

Родители дошкольников придерживаются аналогичного мнения. «Останется с бабушкой до понедельника. Сердце подсказывает, что так правильнее. Я на работе не буду за него переживать каждую минуту» – поделилась мама пятилетнего керчанина.

Дело в том, что на территорию подавляющего большинства городских школьных и дошкольных учреждений, а в некоторых и в само здание, можно попасть беспрепятственно: о рамках-металлоискателях, проверке документов и просто нормальных ограждениях и охране здесь и не слышали. Символический забор высотой в метр, который и воспитанник преодолеет без особых проблем, и калитка с «гвоздиком» – вот и вся «защита».

«Рамок», охраны и «тревожной» кнопки почему-то не оказалось и в керченском политехе, хотя средства на оснащение учебных заведений системами безопасности выделяются по федеральной программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года (ФЦП). В результате главному подозреваемому удалость пронести внутрь здания ружье, патроны и взрывчатое устройство через вахтера-пенсионера. По последним данным, в колледже 20 погибших, свыше 50 раненых, в том числе в тяжелом состоянии.

Основной поток пострадавших пришелся на 1-ю городскую больницу. Но всех она принять не смогла и «не тяжелых» раненых стали развозить по другим медучреждениям города.

В керченском онкодиспансере рассказали, что и к ним поступили двое: парень с огнестрельными ранениями ног и девушка с травмами. 20-летнему студенту оказали всю необходимую помощь и оставили в учреждении, а девушку в итоге отправили на операцию в травматологию. Медики также сообщили, что пострадавших с «огнестрелом» очень много.

«В первую городскую вызвали врачей с других больниц и поликлиник. Видимо, были нужны дополнительные руки. Двое наших специалистов поехали, но в итоге вернулись, сказав, что уже справились и без них», – сообщили в онкодиспансере.

А очевидцы трагедии рассказали «Новому Дню», что после взрыва некоторые люди лишились конечностей: «Скорая» собирала «руки, ноги» в спецконтейнеры. Как объяснили, чтобы попытаться «пришить», если успеют, пока ткани не отмерли. Сказали, что таких детей на операцию отправляют в Краснодар и Симферополь».

Весь день в городе летали вертолеты: доставляли специалистов из Симферополя и медикаменты для «нищей», как горько иронизируют медработники, Керчи.

При этом многие керчане не верят в официальную версию произошедшего. Напомним, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

«Просто удивительно, как такой молодой парень мог наделать столько шума. Один убить сразу столько человек, подложить взрывное устройство, купить автомат и патроны. А разве в Керчи их свободно продают?» – комментируют в соцсетях.

Не понимают жители города и логики молодого человека: «Если пришел стрелять, то зачем закладывать еще и взрычатку, а если хотел всех подорвать, то зачем ружье? И, кстати, его еще надо периодически перезаряжать. Почему в этот момент не обезвредили? Как он вообще все это пронес? Как человеку с расстройствами психики ( одна из выдвинутых версий – прим. «НД») дали разрешение на приобретение оружия?»

А также, где 18-летний парень научился подрывному делу, по каким «учебникам, и «в каких магазинах покупал компоненты для своих бомб?»

Керчь, Оксана Мурзина

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