Тяжелораненых во время бойни в Керчи эвакуируют в Москву

Пострадавших после нападения на политехнический колледж в Керчи продолжают эвакуировать в больницы других городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть крымчан с травмами уже транспортировали в медучреждения Симферополя и Краснодарского края. Другим окажут помощь в медицинских центрах Москвы.

По данным Telegram-канала Mash – 11 самых тяжелых пациентов заберет Москва, семерых – Краснодар, пятерых – Симферополь. Всего в больницах находятся 44 человека. 12 отпущены лечиться домой.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, которая находится в Керчи, при эвакуации из городских больниц каждого пострадавшего будет сопровождать реаниматолог с обезболивающими и необходимыми растворами.

Тем временем, список погибших возрос до 20 человек. Среди них 15 учащихся колледжа (включая убийцу), в том числе 6 несовершеннолетних, 5 сотрудников учебного заведения. По информации администрации города, тела всех жертв уже опознаны.

По данным Скворцовой, в стационарах находятся 44 пострадавших. Министр утверждает, что основной причиной смерти становились огнестрельные ранения, а у пострадавших – минно-взрывные раны. Из-за того, что взрывное устройство было наполнено металлическими предметами, у некоторых крымчан тяжелые травмы – вплоть до ампутации конечностей. В реанимации находятся 12 человек.

Напомним, по официальным данным, устроил бойню в колледже студент 4 курса Владислав Росляков. Во время занятий он устроил стрельбу, а также подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой в библиотеке.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», изначально классифицировав произошедшее как теракт. Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. В Фонде соцстраха пообещали выплатить компенсации семьям погибших – по 1 миллиону рублей. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Следователи допросили мать Рослякова, которая работает в онкологическом диспансере, и не зная, что ее сын устроил нападение на колледж, оказывала помощь раненым. Отец убийцы, который не жил вместе с Росляковым, назвал сына «неагрессивным человеком», но при этом замкнутым, интересующимся оружием и компьютерными играми.

На данный момент следователи рассматривают версию того, что Росляков действовал один. Тем временем, некоторые керчане сомневаются в этом, полагая, что подростку помогали сообщники. Опасаясь, что подобные случаи могут произойти в других учебных заведениях города, часть родителей решили не отпускать детей на занятия, несмотря на то, что глава Крыма Сергей Аксенов пообещал организовать вооруженную охрану.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 18.10.18

Число жертв бойни в Керченском политехе возросло. / Керчане не верят официальной версии про «убийцу-одиночку» и не хотят вести детей в школы и детсады. / Мать керченского убийцы принимала раненых в больнице, где работает санитаркой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»