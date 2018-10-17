В керченском колледже, где убили 17 человек, нашли бомбу

Саперы нашли в здании политехнического колледжа в Керчи, где студент устроил массовое убийство, взрывное устройство. Сейчас бомбу изучают взрывотехники. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.

По последним данным Следственного комитета, в результате стрельбы в колледже погибли 17 человек, в основном – учащиеся. Ранее глава Крым Сергей Аксенов сообщал о 18 погибших. Ранения получили около 50 человек.

В преступлении подозревается студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По данным СКР, он совершил суицид. Студент открыл стрельбу по людям из ружья и привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», а затем переквалифицировали на статью «Массовое убийство».

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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