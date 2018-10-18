Число жертв бойни в Керченском политехе возросло

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже возросло до 20. Тела всех погибших опознаны, сообщили в городской администрации. Среди погибших оказалось 15 студентов, 11 из которых – несовершеннолетние, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. Кроме того, от рук убийцы погибли пять сотрудников колледжа. Большинство скончались от огнестрельных ранений. Среди госпитализированных практически у всех травмы от срабатывания самодельного взрывного устройства.

По словам заместителя главы керченской администрации Дилявера Мельгазиева, из-за происшествия решено не закрывать образовательные учреждения, однако школы и детские сады будут находиться под усиленной охраной, передает РИА «Новости». В частности, за безопасностью будут следить сотрудники Росгвардии. При этом работу самого колледжа временно приостановят.

Как писал «Новый День», вчера, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в здании учебного заведения. По последним данным, пострадали около 50 человек. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, пять из них – в коме. Подозреваемый покончил с собой.

Готовясь к массовому убийству, Росляков получил разрешение на хранение оружия, которое он получил, в частности, после прохождения медосмотра, включая проверку у психиатра. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предполагаемый преступник во время учебы получал стипендию и ранее не проявлял агрессию, а также у него не было проблем с законом, и он не вызывал никаких подозрений.

Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На данный момент правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники.

В доме убийцы прошли обыски. Силовики предположили, что дома он мог хранить взрывчатку и оружие. Родители Влада находились в разводе. С отцом и бабушкой он виделся редко. Его мать работает в больнице, она оказывала помощь студентам, получившим ранения в ходе нападения на колледж ее сына. Ее допросили. Для проведения следственных действий был задержан и отец убийцы.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 18.10.18

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