Мать керченского убийцы принимала раненых в больнице, где работает санитаркой

Мать Владислава Рослякова, студента устроившего бойню в политехническом колледже в Керчи, оказывала помощь пострадавшим после атаки на учебное заведение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Галина Рослякова работает в онкологическом диспансере города, куда в том числе направляли получивших ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

«Галину забрали на следственные действия прямо из больницы. В это время она помогала раненому. Женщина не знала, что это ее сын отправил парня в больницу», – говорится в сообщении канала.

По информации «Mash», родители Рослякова разведены. В основном он жил с матерью, но иногда посещал и отца.

Напомним, Росляков устроил расстрел людей 17 октября во время занятий в колледже. Он также подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой.

По последним данным, количество жертв увеличилось с 10 до 19 человек на этот момент. В керченскую больницу было доставлено более тридцати человек. СКР возбудил уголовное дело, классифицировав произошедшее как теракт, впоследствии изменив статью на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В Фонде соцстраха пообещали выплатить компенсации семьям погибших – по 1 миллиону рублей.

Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о трехдневном трауре в связи с терактом.

Для помощи пострадавшим в Крым направили авиацию МЧС с психологами, спасателями и медицинские модули.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 17.10.18

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