В Керчи ищут доноров для пострадавших в бойне в колледже

В Керчи срочно ищут доноров крови для пострадавших во время бойни в политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях призывают жителей города сдавать кровь для госпитализированных в первую городскую больницу. Сообщается, что в первую очередь необходима кровь с отрицательным резус-фактором.

Местные СМИ сообщают о том, что у станции переливания крови на улице Карла Маркса уже собралось большое количество желающих помочь раненным.

Напомним, 17 октября во время занятий в колледже студент 4 курса Владислав Росляков устроил расстрел людей, а также подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой.

Изначально сообщалось о 10 погибших и 50 пострадавших. По последним данным, количество жертв увеличилось до 17 человек. В керченскую больницу было доставлено более тридцати человек.

СКР возбудил уголовное дело, классифицировав произошедшее как теракт, впоследствии изменив статью на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

В Фонде соцстраха пообещали выплатить компенсации семьям погибших – по 1 миллиону рублей.

«Директор и все сотрудники работают сейчас в больницах. Выясняют сколько пострадавших, потому что мы не только выплачиваем пособия, мы еще будем осуществлять реабилитацию пострадавших», – цитирует «Крыминформ» заместителя управляющего регионального отделения Фонда соцстраха по Крыму Сергея Бугаева.

Керчь, Леонид Маковецкий

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