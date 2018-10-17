Устроивший бойню в Керчи студент совершил суицид. СКР отказался считать атаку терактом (ФОТО)

Теракт в Керченском политехническом колледже устроил студент, он покончил с собой. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, организатору нападения, унесшего жизни более десяти человек, было 22 года. Он действовал в одиночку, уточнил Аксенов.
Следственный комитет России, в свою очередь, сообщил, что в расстреле людей в учебном заведении подозревается студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По данным телеграм-каналов, его обнаружили мертвым на втором этаже учебного заведения.
По версии следствия, молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей из ружья, а затем совершил суицид. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ (теракт), переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
Комментарий официального представителя СКР Светланы Петренко
По информации телеграм-канала «112», студент заранее готовился к атаке: 8 сентября текущего года подозреваемый получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел 150 патронов.
По последним данным СКР, число жертв нападения на колледж возросло до 17 человек. По данным первоначального осмотра тел, погибшие скончались от огнестрельных ранений. Ранее сообщалось о 13 жертвах. Пострадали около 50 человек, в основном – подростки.
Напомним, атака на колледж произошла 17 октября. По сообщениям очевидцев, молодой человек устроил стрельбу в здании прямо во время занятий, после чего подорвал взрывное устройство в столовой.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 17.10.18
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