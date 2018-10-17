Устроивший бойню в Керчи студент совершил суицид. СКР отказался считать атаку терактом (ФОТО)

Теракт в Керченском политехническом колледже устроил студент, он покончил с собой. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, организатору нападения, унесшего жизни более десяти человек, было 22 года. Он действовал в одиночку, уточнил Аксенов.

Следственный комитет России, в свою очередь, сообщил, что в расстреле людей в учебном заведении подозревается студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По данным телеграм-каналов, его обнаружили мертвым на втором этаже учебного заведения.

Подозреваемый в стрельбе в здании колледжа в Керчи, фото: телеграм-канал «112»

По версии следствия, молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей из ружья, а затем совершил суицид. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ (теракт), переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Комментарий официального представителя СКР Светланы Петренко

По информации телеграм-канала «112», студент заранее готовился к атаке: 8 сентября текущего года подозреваемый получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел 150 патронов.

Керченский стрелок, фото: телеграм-канал Mash

По последним данным СКР, число жертв нападения на колледж возросло до 17 человек. По данным первоначального осмотра тел, погибшие скончались от огнестрельных ранений. Ранее сообщалось о 13 жертвах. Пострадали около 50 человек, в основном – подростки.

Напомним, атака на колледж произошла 17 октября. По сообщениям очевидцев, молодой человек устроил стрельбу в здании прямо во время занятий, после чего подорвал взрывное устройство в столовой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

Крымский мост взят под особую охрану. / Теракт в Керчи грозит обострить ситуацию в Донбассе. / Число жертв теракта в Керчи выросло до 17 человек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»