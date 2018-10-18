В Керчи растет число жертв атаки на колледж: умерла одна из раненых. «Убийцу готовили к бойне» Церемония прощания с погибшими пройдет 19 октября

Число погибших при атаке на Керченский политехнический колледж достигло 21 человека. Об увеличении количества жертв трагедии сообщили телеграм-каналы, позже информации подтвердили в Минздраве России.

По данным источника ТАСС в медицинских кругах, скончалась одна из пострадавших девушек. Ее имя не называется. Телеграм-канал Mash уточняет, что умершей было 17 лет. Она находилась в крайне тяжелом состоянии и скончалась во время транспортировки в Москву, несмотря на усилия медиков.

Ранее сообщалось о 20 погибших при нападении на колледж, включая студента, который атаковал учебное заведение. Пострадали около 50 человек.

Между тем Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства массового убийства в Керчи. По информации ведомства, следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую эксперту 18-летнему учащемуся колледжа Владиславу Рослякову, напавшему на учебное заведение. Также назначены судебно-медицинские, баллистические и другие судебные экспертизы. Кроме того, проведены обыски в съемной квартире, где убийца проживал с матерью, и в домах его родственников, в ходе которых были изъяты важные для расследования предметы.

Также сообщается, что следователи допросили директора колледжа, продолжаются допросы преподавателей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях. «Проводится комплекс других следственных действий, направленных на восстановление полной картины преступления, мотивов и предшествовавших ему обстоятельств», – говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-канала «112», следователи приступили к изучению компьютера Рослякова. Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера – «как изготовить самодельное взрывное устройство». На жестком диске обнаружено множество картинок, схем, инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В то же время уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила в комментарии РИА «Новости», что Росляков перед бойней «профессионально стер данные с компьютера». Омбудсмен добавила, что по-прежнему непонятно, где он взял деньги на покупку ружья и патроны. Она также отметила, что Росляков был замкнут, ни с кем не общался, его мать «убита горем, отец в недоумении». Кроме того Клюева сообщила журналистам, что жалоб на студента в органы профилактики не поступало, на учете он не состоял.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил, что церемония прощания с погибшими в результате нападения на колледж начнется в 10:00 в пятницу, 19 октября, на площади Ленина в Керчи. Всех жертв похоронят на центральной аллее Керченского кладбища. Он добавил, что семьям погибшим будет выделено по 1 млн рублей материальной помощи, семьи пострадавших получат по 500 тысяч рублей. По его словам, детей из семей пострадавших в колледже отправят в детский лагерь «Артек» и другие крымские здравницы.

Аксенов также сообщил, что учебное заведение возобновит работу в понедельник, 22 октября: «С понедельника техникум начнет функционировать. У коллектива есть силы возобновить работу. Все понимают, что должны это сделать, показать, что никто никого не запугал и жизнь продолжается». Он заверил, что власти приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности учебных заведений Керчи: «С 7 утра возле каждого образовательного учреждения Керчи находится вооруженная охрана Федеральной службы войск национальной гвардии».

Как сообщал «Новый День», днем 17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья по всем, кто попадался на его пути. После атаки он покончил с собой. Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Мотивы преступления устанавливаются. Правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники. Как заявил Аксенов, студент не мог организовать взрыв и стрельбу в одиночку. По его словам, следователи сейчас устанавливают, кто его готовил к этому преступлению.

В Крыму объявлен трехдневный траур. Жители Керчи несут цветы, свечи и игрушки к мемориалу возле колледжа.

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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