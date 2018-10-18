После бойни в Керчи на Ямале проверят все школы и поговорят с учащимися

Власти Ямала после ЧП в Керчи решили проверить школы на предмет их безопасности. Об этом говорили на совещании под руководством замгубернатора ЯНАО Михаила Кагана в четверг, 18 октября, сообщают в пресс-службе правительства округа.

Участие в совещании приняли руководители и представители госорганов и силовых структур (ФСБ по ЯНАО, Росгвардия, МЧС, следственное управление, прокуратура, полиция).

«Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа в образовательные и социальные объекты», – обещают в правительстве.

Михаил Каган также поручил поговорить с детьми о том, что делать, если возникнет такая же ситуация как в Керчи.

Напомним, в результате нападения одного из учащихся Керченского политехнического колледжа на воспитанников и педагогов 17 октября 2018 года скончались 20 человек. Бойню устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Он подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья по всем, кто попадался на его пути. После этого он убил себя.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.10.18

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