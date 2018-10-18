В школах Екатеринбурга пройдет «Неделя безопасности» после бойни в Керчи

Во всех школах Екатеринбурга с 22 по 31 октября пройдут профилактические мероприятия в рамках «Недели безопасности». Поводом стали трагические события в политехническом колледже Керчи, где 18-летний студент расстрелял учеников и преподавателей.

Как сообщили «Новому Дню» в городском департаменте образования, в муниципальных школах будут проведены дополнительные учебные тренировки для детей. Специалисты проверят тревожные кнопки и эвакуационные выходы на работоспособность. На родительских собраниях напомнят о мерах безопасности и контроле за детьми вне школы. Ученикам также прочитают лекции о безопасном поведении дома, в общественных местах, на улицах и дороге.

Накануне, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в здании учебного заведения. По последним данным, в результате нападения погибло 20 человек, свыше 50 были ранены. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, пять из них – в коме. Подозреваемый покончил с собой. Готовясь к массовому убийству, Росляков получил разрешение на хранение оружия, которое он получил, в частности, после прохождения медосмотра, включая проверку у психиатра. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предполагаемый преступник во время учебы получал стипендию и ранее не проявлял агрессию, а также у него не было проблем с законом, и он не вызывал никаких подозрений.

Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На данный момент правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники.

После происшествия в республике Крым объявлен трехдневный траур.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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