Во время бойни в Керчи погиб южноуралец

Среди погибших в Керченском политехническом колледже оказался южноуралец.

Как уже сообщал «Новый День», днем 17 октября студент четвертого курса керченского политеха 18-летний Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья. По последним данным, в результате бойни погибли 21 человек, включая убийцу. Пострадали около 50 человек. В Крыму накануне объявлен трехдневный траур. Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На данный момент правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники.

Среди погибших оказался 19-летний Егор Перепелкин: 4 года назад он переехал в Керчь из Челябинска. После окончания техникума он собирался отслужить в армии, а затем вернуться на Южный Урал. «Вчера перед учебой позвонил другу и сказал, что не хочет идти в колледж, но надо, – пишет телеграмм-канал Mash. – Погиб».

Церемония прощания с погибшими в результате нападения на колледж начнется в 10:00 в пятницу, 19 октября, на площади Ленина в Керчи. Всех жертв похоронят на центральной аллее Керченского кладбища. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, семьям погибшим будет выделено по 1 млн рублей материальной помощи, семьи пострадавших получат по 500 тысяч рублей. По его словам, детей из семей пострадавших в колледже отправят в детский лагерь «Артек» и другие крымские здравницы.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 18.10.18

Для организаторов митингов в России ввели новую обязанность. Иначе – штраф. / Госдума подарила судьям бесплатное жилье и налоговые льготы. / Без часовни: архитекторы разработали проект реконструкции сквера перед ЮУрГУ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»