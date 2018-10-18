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Четверг, 18 октября 2018, 17:04 мск

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Мэрии Челябинска поручено оказать содействие в организации похорон Егора Перепелкина, погибшего в Керчи

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам погибшего в Керчи Егора Перепелкина в организации похорон на родине.

Как уже сообщал «Новый День», Егор переехал в Керчь в 2014 году. После окончания политехнического колледжа собирался отслужить в армии и вернуться на Южный Урал. 19-летний юноша погиб 17 октября в ходе бойни, устроенной в колледже его сокурсником. Родственники намерены похоронить Егора в Челябинске.

Администрация города должна помочь семье в транспортировке тела и организации траурной церемонии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.10.18

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