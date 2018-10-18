«Предстоит очень глубокий анализ»: Песков пока не может осмыслить и внятно прокомментировать крымскую трагедию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал массовое убийство в Керчи «опасной тенденцией», требующей тщательного обдумывания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», государственный советник Российской Федерации 1 класса пояснил, что до принятия каких-то практических мер необходимо выработать «системный подход» на основе «очень глубокого анализа», на что, судя по всему, потребуется неопределенное время.

«Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверное, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит очень глубокий анализ», – объяснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента не смог конкретно ответить, поддерживают ли в Кремле очевидные оперативные меры по следам трагедии, в том числе, изменение правил обращения с оружием или усиление мер безопасности в учебных заведениях.

​«Еще раз повторюсь, здесь такие сиюминутные какие-то действия, импульсивные, они объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный системный подход», – повторил Песков.

Напомним, ранее президент Путин заявил, что не всегда понимает своего пресс-секретаря.

«Мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?», – жаловался глава государства американской телеведущей.

Напомним, 17 октября студент колледжа Владислав Росляков во время занятий устроил стрельбу, подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой в библиотеке. Его жертвами стал 21 человек, более 50 пострадали.

Комментируя ЧП, 17 октября Песков заявил, что в качестве одной из причин произошедшего в колледже рассматривается теракт.

Позже следком переквалифицировал уголовное дело на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.10.18

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