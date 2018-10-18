Расследование керченской бойни привело в ЧОП: идут обыски и выемка документов (ФОТО)

Правоохранители проводят обыски в офисе керченского ЧОП «Альфа». Оперативники изымают документы охранного предприятия, сообщает телеграм-канал Mash.

По его сведениям, поводом для оперативно-розыскных действий стали свидетельства очевидцев, сообщивших, что охранники ЧОП прибыли к политехническому колледжу спустя час после начала стрельбы, хотя должны были в течение нескольких минут. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить эту информацию.

Как сообщал РИА «Новый День», днем 17 октября студент четвертого курса керченского политеха 18-летний Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья. После атаки он покончил с собой. По последним официальным данным, в результате бойни погибли 20 человек, 15 из них – учащиеся (включая убийцу). Пострадали около 50 человек. В Крыму накануне объявлен трехдневный траур. Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На данный момент правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, студент не мог организовать взрыв и стрельбу в одиночку. По его словам, следователи сейчас устанавливают, кто его готовил к этому преступлению.

Около здания колледжа в настоящее время проходит траурный митинг. Жители Керчи несут к зданию учебного заведения свечи, цветы и детские игрушки. Здание колледжа по-прежнему оцеплено силовиками. На территории учебного заведения продолжают работать следователи.

Ранее сообщалось, что готовясь к массовому убийству, Росляков получил разрешение на хранение оружия. Соответствующий документ ему выдали 8 сентября 2018 года после прохождения медосмотра, включая проверку у психиатра. За несколько дней до бойни студент двумя партиями приобрел 300 патронов к ружью 12 калибра.

Убийца покупает патроны в оружейном магазине, фото: телеграм-канал «112»

Записи в журнале учета оружейного магазина, фото: телеграм-канал «1122

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

Керчь. Другие новости 18.10.18

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