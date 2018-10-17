Жители Керчи уверены, что в колледже произошел теракт

Национальный антитеррористический комитет назвал причиной взрыва в политехническом колледже Керчи подрыв неустановленного взрывного устройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на месте взрыва в политехническом колледже Керчи работают отделения пожарно-спасательной службы и сотрудники ФСБ.

Напомним, взрыв в колледже произошел днем 17 октября. По предварительной информации погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

На место ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Тем временем, в администрации Керчи не спешат раскрывать подробности случившегося, и продолжают дожидаться информации от силовых структур.

Между тем, жители города активно делятся слухами о произошедшем теракте в колледже. Подобную информацию публикуют и местные СМИ: «Одна из женщин рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников», – сообщает «Керчь.фм».

Также стало известно, что из близлежащих к коллежу детсадов и школ поступили звонки родителям, с просьбами забрать детей пораньше.

Подтверждается информация о теракте и Telegram-каналом Mash.

«Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Силовики считают, что именно он устроил нападение на керченский политех», – говорится в сообщении канала, который ранее распространил информацию о том, что у преступника было оружие 12-го калибра и взрывчатое вещество.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 17.10.18

Глава Крыма подтвердил арест своего первого зама – и открытие дел против целого ряда республиканских структур. / В Керчи произошел взрыв в техникуме: есть погибшие. / В Москве задержан замглавы Крыма Виталий Нахлупин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»