Теракт в Керчи: депутаты Госдумы почтили память погибших

В Госдуме почтили память погибших при теракте в Керчи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в финале пленарного заседания слово взял депутат Сергей Неверов, который объявил о трагедии и от лица нижней палаты парламента выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Уважаемые коллеги, вы уже знаете о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже, 10 человек погибло, 50 человек ранено, по сообщениям СМИ, – отметил Неверов. – Национальный антитеррористический комитет заявляет о том, что возможно причиной такого взрыва мог быть подрыв. Идет следствие, естественно мы будем ждать результата».

Вместе с тем парламентарий призвал коллег поддержать «необходимость высказать соболезнования родным и близким, и конечно пожелать выздоровления тем, кто сегодня ранен».

Депутаты минутой молчания стоя почтили память погибших.

Как сообщал «Новый День», сегодня днем в керченском колледже произошел взрыв, в результате которого, по предварительной информации, погибли 10 человек, еще более 50 получили ранения. Росгвардия назвала случившееся терактом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.10.18

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