«Бегали и стреляли как в Беслане»: СКР возбудил дело о теракте в Керчи – НАК работает над предотвращением новых взрывов

Взрыв в Керченском политехническом колледже был терактом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ведомство также направило на место происшествия московских следователей и криминалистов.

Ранее версию о теракте не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в колледже и поручил силовым структурам ускориться с выяснением причин произошедшего.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете назвали причиной взрыва в колледже подрыв неустановленного взрывного устройства.

Напомним, взрыв произошел днем 17 октября. По предварительной информации, 10 человек погибло, 50 ранено. Родителей из числа местных жителей призвали забрать детей из детсадов и школ. Керчане связывают это с версией о том, что причастный к взрыву все еще не был пойман.

Тем временем, в интернете появляются свидетельства очевидцев о стрельбе в колледже. Рассказала о трагических событиях и директор учебного заведения Ольга Гребенникова, покинувшая здание колледжа за некоторое время до начала стрельбы из-за возникших дел.

«Трупов – полно, трупов детей – полно. Настоящий теракт. Ровно через пять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался, бегали и бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали – по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех кого могли найти, кто попадался. Здесь настоящий теракт как в Беслане», – сказала руководитель колледжа.

По информации очевидцев к зданию учебного заведения прибыла военная техника и военнослужащие, предположительно для оказания помощи по разбору завалов.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 17.10.18

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