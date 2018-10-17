Крымский мост взят под особую охрану

На Крымском мосту ввели режим особого патрулирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», осуществляет охрану Служба транспортной безопасности.

Пока движение транспорта осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, приведены на учащённый режим патрулирования. Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме», – доложили в пресс-службе.

Напомним, в Керчи число погибших увеличилось с 10-ти до 18-ти человек. Пострадавших – 50.

Ранее СКР возбудил дело о теракте в керченском колледже – НАК работает над предотвращением новых взрывов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.18

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