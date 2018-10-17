Число жертв теракта в Керчи выросло до 17 человек

В Керчи число погибших увеличилось с 10-ти до 18-ти человек. Пострадавших – 50

МЧС России направило авиацию для оказания помощи пострадавшим во время взрыва в Керченском политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из Сочи и Ростова-на-Дону в Крым ожидается прибытие трех вертолетов Ми-8 и самолета ИЛ-76 МЧС.

На борту вертолетов будут психологи, спасатели и медицинские модули. Также планируется приезд в Керчь министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Напомним, взрыв в колледже произошел 17 октября. По сообщениям очевидцев, неизвестный устроил стрельбу в здании прямо во время занятий, после чего подорвал взрывчатку.

СКР возбудил уголовное дело, классифицировав произошедшее как теракт. В город направлены московские криминалисты и следователи. Изначально сообщалось о 10 погибших и 50 пострадавших. По последним данным, количество жертв увеличилось до 13 человек. Растет и количество госпитализированных.

Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о трехдневном трауре в связи с терактом.

На месте продолжают работать спасатели, сотрудники ФСБ и военнослужащие, оказывающие помощь в разборе завалов.

Керчь, Леонид Маковецкий

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