В Керчи произошел взрыв в техникуме: есть погибшие

В керченском металлургическом техникуме произошел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительной информации, погибли 10 человек. По данным центра медицины катастроф, еще порядка 50 человек пострадали.

По одной из предварительных версий, в техникуме мог произойти взрыв газа. На месте работают экстренные службы и полиция.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 17.10.18

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