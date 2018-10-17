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Среда, 17 октября 2018, 17:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Крыму объявлен трехдневный траур. Число жертв теракта возросло

Фото со страницы Сергея Аксенова в Facebook

Глава республики Крым Сергей Аксёнов выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Потрясён этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня объявлен трёхдневный траур. Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры», – заверил глава республики.

В Крыму объявлен трехдневный траур. Число погибших возросло

Он также рассказал, что «в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим». «В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия», – написал он.

Отметим, что по последним официальным данным, на момент написания данного материала известно о 13 погибших и около 50 раненых. Как сообщили в пресс-службе СКР, произошедшее в Керченском политехе квалифицировано как террористический акт. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают спасатели, следователи и медики. К разбору завалов привлечены 200 военных. Данные о пострадавших уточняются

Керчь, Иван Гридин

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