Теракт в Керчи грозит обострить ситуацию в Донбассе

Заказчиком теракта в Керчи могли быть украинские власти, которые ранее анонсировали подготовку диверсионных групп для провокаций в Крыму. Как считает известный политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев, если эта версия получит подтверждение, нужно ждать «расширения зоны военных действий шире Донбасса».

«Основные версии, пока неподготовленных официальной позицией Кремля, экспертов, называют заказчиком украинские власти и их диверсантов, анонсированных самой Украиной для проведения терактов на территории Крыма. Считаю, что исходя из сегодняшней обстановки в мире и российско-украинских отношений, в частности, это может стать предтечей расширения зоны военных действий шире Донбасса», – отметил Исаев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По его оценке, «нам необходимо осознавать реальность войны уже существующей в форме гражданской войны одного некогда единого народа».

«Поскольку Украина сегодня самый слабый из наших международных противников, это может позволить нам воспользоваться жестким ответом для решения массы своих внутренних проблем. Я же считаю, что террористов и их заказчиков необходимо уничтожать, но в отношении эскалации конфликта в Украине стоит относиться очень сдержанно», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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