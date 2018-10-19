В крымских больницах остаются 20 пострадавших в керченской бойне Более 20 раненых перевезли на лечение в Москву и Краснодарский край

На лечении в крымских больницах остались 20 пострадавших в результате бойни в политехническом колледже в Керчи. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней тяжести, но стабильное, сообщает сегодня Минздрав Крыма. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, заверили в ведомстве. На лечение в другие российские регионы направлено 23 раненых.

По данным министерства, в городской больнице Керчи находится одна девушка, ее состояние средней тяжести. Четыре человека – трое молодых людей и девушка с состоянием средней степени тяжести доставлены в Ленинскую центральную районную больницу. Еще один пострадавший – 18-летний молодой человек – проходит лечение в республиканской больнице имени. Семашко: его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 получают лечение 6 пострадавших в возрасте от 18 до 28 лет. У них диагностированы травмы средней степени тяжести. Большая их часть будет выписана на амбулаторное лечение в течение ближайших 10-14 дней, отметили в ведомстве.

Восемь учащихся – 5 девушек и трое юношей в возрасте от 15 до 17 лет – были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Все они прооперированы. Состояние трех пострадавших остается тяжелым.

По информации ведомства, 23 пострадавших транспортированы в больницы Краснодарского края и Москвы. Из них четверо проходят лечение в Центральной районной больнице Темрюкского района, 9 человек доставлены в медицинские учреждения Краснодар. Еще 10 человек были направлены на лечение в Москву – в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Как сообщал «Новый День», днем 17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья по всем, кто попадался на его пути. После нападения он покончил с собой. Жертвами бойни стали 15 студентов и 5 сотрудников колледжа. Пострадали около 50 человек.

Изначально следствие рассматривало версию теракта, но позже переквалифицировало уголовное дело на статью о массовом убийстве. Мотивы преступления устанавливаются. Правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, студент не мог организовать взрыв и стрельбу в одиночку. По его словам, следователи сейчас устанавливают, кто его готовил к этому преступлению.

Сегодня тысячи жителей Керчи пришли на площадь Ленина в Керчи, чтобы попрощаться с погибшими в результате нападения на политех.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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