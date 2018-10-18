Опубликованы имена пострадавших в керченской трагедии

Администрация Керчи опубликовала список пострадавших во время нападения на политехнический колледж.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечне указано 44 человека. Личность двух госпитализированных крымчан до сих пор не установили.
Список пострадавших:
Ленинская ЦРБ
Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001
Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000
Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002
Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002
Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000
Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002
Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001
Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998
Керченская больница им. Пирогова
Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001
Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003
Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002
Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003
Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001
Грищенко Ольга Николаевна
Бурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002
Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002
Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003
Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003
Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001
Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998
Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000
Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999
Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000
Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003
Чурина Надежда Константиновна
Галанова Алла Владиморовна
Васильева Ирина Анатольевна
Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001
Паникоровская Наталья Ивановна
Брагина Екатерина Дмитриевна
Пьянова Валентина Максимовна
Темрюкская ЦРБ
Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001
Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002
Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002
Краснодарская больница
Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999
Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001
Республиканская детская клиническая больница
Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002
Симферопольская № 6
Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999
Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996
Семашко
Крутько Николай Константинович, 02.06.2000
Керченский онкодиспансер
Николаева Юлия Владимировна, 09.03.1990
Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000
Двое неизвестных.
Ранее информацию о 44 пострадавших, находящихся в стационарах, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Часть раненых планируют эвакуировать в медицинские центры Москвы.
Как уже сообщал «Новый День», студент колледжа Владислав Росляков во время занятий устроил стрельбу, подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой в библиотеке.
В официальном списке погибших указано 20 человек – 15 учащихся, включая убийцу, и 5 сотрудников колледжа.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», изначально квалифицировав произошедшее как теракт.
В Крыму объявлен трехдневный траур.
Керчь, Леонид Маковецкий
Керчь. Другие новости 18.10.18
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