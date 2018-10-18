Опубликованы имена пострадавших в керченской трагедии

Администрация Керчи опубликовала список пострадавших во время нападения на политехнический колледж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечне указано 44 человека. Личность двух госпитализированных крымчан до сих пор не установили.

Список пострадавших:

Ленинская ЦРБ

Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001

Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000

Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002

Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002

Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000

Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002

Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001

Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998

Керченская больница им. Пирогова

Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001

Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003

Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002

Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003

Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001

Грищенко Ольга Николаевна

Бурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002

Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002

Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003

Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003

Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001

Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998

Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000

Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999

Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000

Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003

Чурина Надежда Константиновна

Галанова Алла Владиморовна

Васильева Ирина Анатольевна

Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001

Паникоровская Наталья Ивановна

Брагина Екатерина Дмитриевна

Пьянова Валентина Максимовна

Темрюкская ЦРБ

Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001

Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002

Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002

Краснодарская больница

Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999

Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001

Республиканская детская клиническая больница

Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002

Симферопольская № 6

Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999

Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996

Семашко

Крутько Николай Константинович, 02.06.2000

Керченский онкодиспансер

Николаева Юлия Владимировна, 09.03.1990

Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000

Двое неизвестных.

Ранее информацию о 44 пострадавших, находящихся в стационарах, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Часть раненых планируют эвакуировать в медицинские центры Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», студент колледжа Владислав Росляков во время занятий устроил стрельбу, подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой в библиотеке.

В официальном списке погибших указано 20 человек – 15 учащихся, включая убийцу, и 5 сотрудников колледжа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», изначально квалифицировав произошедшее как теракт.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 18.10.18

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