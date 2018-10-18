В Крыму опубликован список погибших в Керчи

Правительство Крыма опубликовало список погибших в политехническом колледже Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные актуальны на 04-00 18 октября.

Всего погибло 20 человек. Среди них 15 учащихся колледжа, включая устроившего бойню Владислава Рослякова, и 5 сотрудников учебного заведения.

Список погибших:

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Напомним, следователи полагают, что студент 4 курса Владислав Росляков во время занятий устроил стрельбу, подорвал взрывное устройство в столовой, после чего покончил с собой в библиотеке.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», изначально квалифицировав произошедшее как теракт.

В Фонде соцстраха пообещали выплатить компенсации семьям погибших – по 1 миллиону рублей.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

Керчь, Леонид Маковецкий

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