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Четверг, 18 октября 2018, 10:14 мск

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Во всех храмах Екатеринбургской епархии молятся за упокой жертв Керченской трагедии

Сегодня утром по благословению митрополита Кирилла во всех храмах Екатеринбургской епархии совершаются заупокойные богослужения по жертвам трагедии в Керчи.

Как сообщили РИА «Новый День» в епархии, в екатеринбургском Храме-на-Крови служба началась в 8 утра. Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил телеграмму соболезнования митрополиту Феодосийскому и Керченскому Платону. Свои соболезнования жителям Керчи выразили полпред президента на Урале Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

По последним данным, вчера в результате стрельбы в политехническом колледже в Керчи погибли 20 человек, в основном – учащиеся. Ранения получили около 50 человек. В преступлении подозревается студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По данным СКР, он открыл стрельбу по людям из ружья и привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, а затем покончил жизнь самоубийством. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», а затем переквалифицировали на статью «Массовое убийство». В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур.

Екатеринбург, Керчь, служба информации

Екатеринбург, Керчь. Другие новости 18.10.18

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