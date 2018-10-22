Власти Крыма отменили режим ЧС в Керчи, но не решились возобновить занятия в колледже

В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после массового убийства в политехническом колледже в Керчи, но перенесли начало занятий на неопределенное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ главы Крыма Сергея Аксенова об отмене режима ЧС опубликован на официальном портале правительства.

Издание документа обосновывается «завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования».

Напомним, режим ЧС в Крыму был введен 17 октября, после нападения 18-летнего Владислава Рослякова на колледж, где он учился на четвертом курсе. Росляков подорвал взрывное устройство и устроил стрельбу по всем встречным, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, насчитывается как минимум 73 пострадавших.

Изначально планировалось, что колледж возобновит работу с 22 октября. Однако власти решили перенести дату, с пострадавшими продолжают работать психологи. В город ожидается приезд представителей правительства Крыма, после чего будет согласовано возобновление занятий.

Керчь, Дмитрий Нестеренко

Керчь. Другие новости 22.10.18

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