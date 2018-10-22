Рэпера Oxxxymiron обвинили в провоцировании керченской бойни – жалоба ушла в Роскомнадзор

Устроивший бойню в Керчи Владислав Росляков мог вдохновляться творчеством российского рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение выразила общественная активистка и бывшая воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, ранее осужденная, а затем оправданная по делу о репосте видеоролика с обнаженным ребенком.

Чудновец обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой, попросив посодействовать в том, чтобы максимально ограничить доступ к видеоряду на песню рэпера «Последний звонок». В тексте написанной еще в 2009 году песни, которую относят к раннему творчеству рэпера, описываются сцены убийств в школе одним из учеников. В некоторых открытых источниках сообщается об автобиографической привязке при создании песни – якобы у Федорова были сложные отношения с одноклассниками.

«Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксюмирона (орфография автора сохранена – прим. «НД») на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было «зарабатывание» популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», – написала Чудновец на своей странице в Facebook, добавив, что уже отправила жалобу в Роскомнадзор.

Стоит отметить, что видеоряд, который опубликовала активистка, не является официальным клипом рэпера. Он состоит из сцен фильма эстонского режиссера Ильмара Раага «Класс», который в качестве идеи для ленты использовал события в американской школе «Колумбайн». В апреле 1999 года в США два ученика старших классов школы Эрик Харрис и Дилан Клеболд устроили нападение на учебное заведение, в результате чего погибло 13 человек, 23 – получили ранения. Некоторые наблюдатели предполагают, что керченский убийца Росляков своими действиями мог имитировать события в «Колумбайне», подражая Эрику Харрису.

Между тем, Чудновец выразила желание лично пообщаться с рэпером, и объяснить ему свою точку зрения.

«Я все-таки надеюсь, что рэпер Оксимирон удалит свою песню «Последний звонок» или перепишет ее. Так как она, на мой взгляд, очень опасна. Ведь в ней обрисовывается план для подростка как пойти и совершить массовое убийство детей. Никакого намека на мораль в ней нет, поэтому ее нужно переписать и добавить слова о том, что всегда есть выход из ситуации и что не нужно кончать жизнь самоубийством», – утверждает активистка.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил нападение на учебное заведение, с подрывом взрывчатки и расстрелом учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, также насчитывается как минимум 73 пострадавших.

По официальной версии, Росляков действовал в колледже один. Накануне было опубликовано видео с событиями в колледже во время бойни, где журналисты заметили человека, который контактировал с убийцей, и допустили, что это мог быть сообщник Рослякова. Позже видео было удалено.

Судя по записям камер наблюдения, до бойни в колледже Росляков сжег личные вещи и спрятал сейф для хранения оружия.

Керчь, Леонид Маковецкий

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