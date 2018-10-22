Федеральный телеканал удалил видеозапись, где говорилось о сообщнике керченского убийцы

Видеозапись с нападением на политехнический колледж в Керчи удалена с сайтов «Вести» и «Вести.Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до этого, проанализировав видео, телеканал выдвинул версию о том, что у Владислава Рослякова, устроившего бойню, мог быть сообщник.

Напомним, на опубликованных кадрах Росляков заходит в колледж через запасной вход без металлоискателей, где нет вахтера, оставляет бомбу в столовой, и совершает несколько убийств. Общественности решили показать лишь часть трагических событий.

В то же время, внимание журналистов привлек человек, с которым Росляков несколько раз контактировал и появлялся в одном кадре. Утверждается, что человек наблюдал за тем, как Росляков занимался подготовкой взрывчатки – до этого они поздоровались.

Стоит отметить, что директор ГТРК «Таврида» Николай Долгачев публикуя ссылку на видео в Facebook, подчеркнул, что телекомпания решила показать страшные кадры из-за большого количества слухов и домыслов. Однако после того как видео было удалено, пост Долгачева, под которым сохранились отзывы пользователей, изменен и содержит призыв «быть аккуратнее с информацией».

Примечательно, что предположение журналистов, основанное на видео, противоречит официальной версии о произошедшей трагедии. Она предполагает, что Росляков, устроивший взрыв и стрельбу, действовал один. Того же мнения придерживается и глава Крыма Сергей Аксенов, допустив, что «подготовительные мероприятия» Росляков в одиночку осуществить не мог.

Как уже сообщал «Новый День», Росляков устроил нападение на колледж со взрывом и стрельбой 17 октября, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек. Количество пострадавших увеличилось до 73 человек.

Судя по записям камер наблюдения, до бойни в колледже Росляков сжег личные вещи и спрятал сейф для хранения оружия.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 22.10.18

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