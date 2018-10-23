Керченский убийца сделал студентов инвалидами: им предстоит долгая реабилитация

Некоторые пострадавшие в результате бойни в колледже в Керчи студенты получат инвалидность. Об этом журналистам заявила глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что сейчас в больницах остаются 47 пострадавших во время керченской трагедии.

Аксенов сказал, что есть тяжелые ранения у учащихся, «есть ситуации, когда люди получат инвалидность разной степени тяжести». По его словам, «это самое страшное, отдельный процесс реабилитации». Глава Крыма добавил, что «мы больше никого потерять не должны за этот период» (цитата по РИА «Новости»).

Добавим, что сегодня в Керчь был доставлен мобильный диагностический комплекс «Стрела» для обследования здания политехнического колледжа, на студентов и преподавателей которого было совершено нападение. Ожидается, что исследование конструкций здания займет около недели.

Как сообщал «Новый День», днем 17 октября 18-летний студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал самодельное взрывное устройство в учебном заведении, затем открыл стрельбу из ружья по преподавателям и студентам, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

По официальной версии Росляков действовал в одиночку, но в это поверили не все местные жители: некоторые родители на следующий день после трагедии побоялись отправлять детей в школьные и дошкольные учреждения.

Также было обнародовано видео из колледжа во время бойни, где журналисты заметили человека, который контактировал с убийцей, и допустили, что это мог быть сообщник Рослякова. Позже ролик был удален.

Сегодня стало известно, что следователи передали собранные медицинские документы, касающиеся Рослякова, и данные о его активности в соцсетях специалистам Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского для проведения посмертной психической экспертизы. Специалисты должны установить, был ли Росляков психически нездоров. Если эксперты придут к выводу, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем, то следователи обратят внимание на врача, проводившего обследование студента в рамках получения справки для выдачи разрешения на оружие, сообщает РБК со ссылкой на источник в СКР. Ранее сообщалось, что Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Рослякова.

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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