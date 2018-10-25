В керченских банках решают, что делать с долгами погибших и пострадавших в бойне

Работающие в Керчи банки определяются как поступить с займами погибших и пострадавших в бойне в политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», списание долгов при чрезвычайных ситуациях по законодательству не является обязательным для финансовых организаций. Банки могут частично или полностью аннулировать долги по своей инициативе, пересмотреть график платежей или процентную ставку по кредиту.

Подобная практика считается нормальным явлением среди финансовых организаций: несколько банков списали долги родственникам жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 году.

Всего в Керчи работает пять банков. Севастопольский морской банк и Крайинвест банк, пока не обозначили свою позицию. В Морском банке заверили, что среди погибших и пострадавших в колледже их клиентов нет.

В РНКБ сообщили, что готовы списать задолженности по кредитам родственникам погибших после рассмотрения соответствующих заявлений. Пока, как пишут «Известия», в банк подобных обращений не поступало.

В банке «Россия» выясняют, были ли их клиенты среди жертв и пострадавших. В финансовой организации так же ждут заявлений от родственников, чтобы рассмотреть вопрос о возможном аннулировании займов.

Напомним, 17 октября 18-летниий студент колледжа Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение. Он подорвал взрывное устройство, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Керчь, Леонид Маковецкий

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