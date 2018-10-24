В карманах керченского убийцы нашли флешку, напичканную инструкциями

У керченского убийцы Владислава Рослякова при нападении на политехнический колледж была при себе флешка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на носителе объемом 4 гигабайта нашли сотни инструкций по изготовлению взрывчатки.

Помимо этого на флешке также обнаружили фотографии колледжа, в котором было совершено массовое убийство, и скриншоты известной компьютерной игры Doom, сообщается на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Напомним, нападение на колледж 18-летниий студент учебного заведения Владислав Росляков совершил 17 октября. Он подорвал взрывное устройство, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали более 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Занятия в колледже возобновили с 23 октября. Часть студентов после трагедии решили перевестись в другие учебные заведения.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 23.10.18

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