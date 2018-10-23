Студенты переводятся из колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

После возобновления занятий в политехническом колледже в Керчи не все учащиеся пожелали продолжить обучение в заведении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 семьи решили забрать документы из колледжа, и перевести своих детей в другие учебные заведения. Всего в политехе учится 900 человек.

«Всем будет оказана индивидуальная помощь. Никто никого заставлять (продолжать обучение в колледже – прим. «НД») не будет 100%. Идем на встречу каждому без исключения», – заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пока занятия продолжаются в тех корпусах, которые не пострадали при нападении на колледж. После завершения следственных действий, начнутся работы по восстановлению здания. По данным главы Крыма, следователи закончат проводить мероприятия в учебном заведении до конца недели.

Напомним, 17 октября 18-летний студент колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в учебном заведении, расстрел преподавателей и других учащихся, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, как минимум 73 получили ранения.

Изначально власти планировали возобновить занятия с 22 октября, но перенесли открытие колледжа на 23 октября. Учебный процесс скорректирован под возрастающую нагрузку. На входе в здание у студентов проверяют документы, охрана проводит тщательные досмотры.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 23.10.18

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