Крымские медики рассказали о состоянии пострадавших в керченской бойне

Крымские медики стабилизировали состояние пострадавших в бойне в политехническом колледже в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи утверждают, что пациенты, которых после нападения решили не эвакуировать в клиники на материке, демонстрируют положительную динамику по выздоровлению.

«В больницах Симферополя и Керчи остаются на стационарном лечении 24 человека, пострадавшие в колледже в Керчи. Состояние всех стабильное», – цитирует «РИА Новости» собеседника в министерстве здравоохранения республики.

Многие пострадавшие были транспортированы в медучреждения Москвы и Краснодарская края как получившие особо тяжкие травмы. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что часть из пострадавших останутся инвалидами.

Напомним, днем 17 октября 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков подорвал самодельное взрывное устройство в учебном заведении, затем открыл стрельбу из ружья по преподавателям и студентам, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стал 21 человек, как минимум 73 получили ранения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.10.18

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