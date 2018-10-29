Тело керченского убийцы остается в морге

Дата похорон керченского убийцы Владислава Рослякова остается неизвестной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя почти две недели после трагических событий в политехническом колледже в Керчи тело Рослякова все еще находится в морге.

«Пока тело не захоронено, следственные действия еще не завершены», – приводит «РИА Новости» слова источника в правительстве республики.

Напомним, нападение на колледж студент учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения.

Основную часть убитых Росляковым похоронили 19 октября на городском кладбище. По утверждению властей, убийцу похоронят отдельно от жертв.

Сообщалось о том, что в качестве места для погребения его тела выбран сектор для безродных, однако администрация Керчи опровергла эту информацию, напомнив, что у Рослякова есть родственники, которые сами определятся с вопросом похорон.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 29.10.18

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